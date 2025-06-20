Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde usulsüz atama

Sarya TOPRAK

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kayyum rektörü Handan İnci usulsüz atamalara devam ediyor.

Sinema Televizyon Bölümü’ne paraşüt hocalar atayan İnci, nitelikli hocaları soruşturmalarla, davalarla yıldırmaya çalışıyor. Usulsüz ataması yapılan akademisyenlerden biri de İsmail Arda Odabaşı. Odabaşı dönem başında daha önce hiç sinema dersi vermemesine ek olarak MSGÜ’de hiç ders vermemesine rağmen rektör İnci tarafından dekan olarak atandı. Ardından dekanlıktan istifa ederek bölüm başkanlığına atandı. Bu atamayı protesto eden 10 öğrenciye ise soruşturma açıldı.

Tepkilerin üzerine Odabaşı istifa etti. Fakat dekanlık koltuğunda aylardır vekil olarak Yasemin Nur Erkalır oturuyor. 1977’den beri okulda bulunan, önceki bölüm başkanı Alev İdrisoğlu’nun yeniden ataması ise öğrencilerin talep ve tepkilerine rağmen yapılmıyor.

BİZE SORUŞTURMA AÇIYOR

BirGün’e konuşan bölüm öğrencileri, “Yasemin Nur Erkalır hem dekan vekili olarak hem bölüm başkanlığı koltuğunda, iki aydır usulsüz bir şekilde oturuyor. Biz bölüm başkanımız ne zaman yeniden Alev Hoca olacak diye sorduğumuzda ‘gündemin yatışmasını bekliyorum’ cevabını aldık” diye konuştular.

Yasemin Nur Erkalır resim hocası olmasına rağmen sinema bölümünün bölüm başkanlığına soyunmuş bir halde ifadelerini kullanan öğrenciler, “Erkalır dekan vekili olarak üniversitenin işleyişlerini yürütüyor. Aynı zamanda okul içindeki her protestoda, öğrencilere soruşturma açmaktan geri durmuyor” dedi.