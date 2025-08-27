Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden çağrı: Belleğimizi silemezsiniz

İstanbul’da bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) Balmumcu Yerleşkesi’ndeki Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin ve Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nun yıkılmasına tepkiler sürüyor.

Sinema-TV Merkezi ve öğrenci yurdunun yıkılmasına yönelik dava süreci devam ederken yıkıma yönelik çalışmaların başlatılmasına karşı öğrenciler ve mezunlar tarafından yapılacak olan açıklamaya çağrı yapıldı.

Yapılan çağrıda Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nin MSGSÜ Rektörlüğü tarafından yıkıldığına dikkat çekildi. Çağrıda, 29 Ağustos’ta MSGSÜ Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi önünde saat 12.30’da yapılacak olan açıklamaya dayanışma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “Sanatın susmadığı, belleğin silinmediği bir gelecek için hep birlikte sahip çıkalım” denildi.