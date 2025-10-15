Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci Elçi hayatını kaybetti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi yaşamını yitirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin hesabından yapılan açıklamada "Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Prof. Dr. Handan İnci Elçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Handan İnci Elçi, 1964'te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1986'da mezun olan Elçi, aynı üniversitede Prof. Dr. Zeynep Kerman danışmanlığında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademisyen, yazar Elçi, 1993'ten sonra MSGSÜ Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli düzeylerde dersler verdi.

Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırma ve incelemeleriyle tanınan Elçi, 2017'nin sonunda kurulan Tanpınar Araştırma Merkezi'nin kurucu başkanıydı.

Elçi, "Tanpınar'ın Mektupları, Günlüklerin Işığında Tanpınar'la Baş Başa, Ahmet Hamdi Tanpınar: 'Bir Gül Bu Karanlıklarda', Cevdet Kudret'e Mektuplar, Şiire Ses Veren Roman: Huzur, Safiye Erol Kitabı, Ciğerdelen (Safiye Erol), Edebiyat ve Sair, Işığa Tutunmak." adlı eserlere de imza attı.

15 Mayıs 2018'de MSGSÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'na atanan Elçi, 18 Ocak 2019 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Elçi, bu üniversitenin ilk kadın rektörü olmuştu.

2021 yılında Bölge İdare Mahkemesi, Elçi’nin kendisini Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Merkezi Müdürlüğü’ne atamasının hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İnci’nin aleyhine karar vererek merkeze kendisini değil, merkez yönetmeliğinin işaret ettiği üzere Sinema-TV Bölümü öğretim elemanlarından birisini ataması gerektiğini tebliğ ederek işlemi iptal etmişti.