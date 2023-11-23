Mimarlar Odası işçileri eylemde

Oktay EVSEN

Mimarlar Odası işçileri, yönetim kurulunun sendika karşıtı uygulamalarını sürdürdüğünü, düşük ücret politikaları ile çalışanları mağdur ettiğini bildirdi.

Mimarlar Odası Genel Merkezi önünde toplanan çalışanlara TMMOB ve bağlı odaların çalışanları da destek verdi. Basın açıklaması yapılırken 'Sadaka değil, toplu sözleşme', 'Susma haykır, sendika haktır', 'İş ekmek yoksa barış da yok' sloganları atıldı.

Mimarlar Odası İş Yeri Temsilcisi Ferhat Temiz, yaptığı açıklamada, Mimarlar Odası 48. Dönem Merkez Yönetim Kurulunun, göreve geldiğinden bu yana sendikayı taraf olarak kabul etmediğini, TİS süreçlerinde sendikayı etkisizleştirmeye çalıştığını bildirdi. Sendikanın yetkisine karşı dava açıldığını bildiren Temiz, "Örgütlenme oranımız yüzde 50+1' i de sağlamaktadır. Burada yapılmaya çalışılan şey yaklaşmakta olan TİS sürecini uzatmaya, etkisizleştirmeye yönelik girişimlerdir. Merkez Yönetim Kurulunun sendikanın yetkisine olan itirazı Mimarlar Odası’nın bugüne kadar savunduğu ilkeler ve duruşuyla örtüşmemektedir" dedi.

“ÖRGÜTLENMEYE DEVAM”

Tez-Koop-İş Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Kirman da yetki itirazı davasının, sendikasızlaştırma ve işçileri ödün vermeye zorlama araçlarından olduğunu söyledi.

Kirman, Mimarlar Odası’nın tarihinin “sermayenin bileşeni gibi hareket edenlerin değil; kamu yararını korumak amacıyla dayanışmayı örgütleyenlerin tarihi” olduğunu bildirdi. Mimarlar Odası Yönetim Kurulunun bu tarihi yok saydığını kaydeden Kirman, “Üyelerimiz insan onuruna yakışır bir yaşam için gereken ücretleri; emeklerinin karşılığını alıncaya kadar mücadele edeceğiz. Bütün sendikal hak ve özgürlüklerimizi kullanmaya; örgütlenmeye devam edeceğiz. Oda emekçilerinin en temel hak ve özgürlüklerini baltalayan bir kurumun halkın kent hakkını savunmasının mümkün olmadığını ısrarla dile getireceğiz" diye konuştu.