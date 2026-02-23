Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi seçimini, Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar Grubu kazandı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi seçimlerine Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar Grubu tek aday listesi olarak katıldı. Gerçekleştirilen seçimler sonucunda Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar, yeni dönemde şube yönetimini üstlendi.

21 Şubat Cumartesi günü TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda gerçekleştirilen 49. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda 48. Dönem Yönetim Kurulu çalışmalarına ilişkin görüşler dile getirildi, öneri ve talepler sunuldu. Genel kurulda meslek alanının güncel sorunları, kent ve yaşam hakkına yönelik tehditler, mimarlık emeğinin korunması, kamusal yararın gözetilmesi ve örgütlü mücadelenin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler öne çıktı.

22 Şubat 2026 Pazar günü saat 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan oy verme işlemi sonucunda Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar Grubu, 1600 kişinin katılımı ile seçimi yeniden kazandı.

Seçilen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 49. Dönem Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri şöyle:

Alper Ünlü, Erol Türkmen, Ahmet Erkan, Fahir Gökhan Tanrıöver, Handan Dülger Türkoğlu, Koray Güler, Osman Güdü, Hüseyin Hüsnü Kargın, Aynur Savaş Uluğtuğ, Muhlis Koray Atay, Eylem Deniz Yıldırım.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Başak Toprak Cansu Erduvan, Elif Karçık, Kemal Şenel, Engin Yıldız, Serkan Öngel, Reyhan Naz Fındıkgil, Sümeyye Canbaz, Engin Aktürk, İlke Ciritci, Rukiye Eryaşar, Ayşe Gizem Taş.

Soruşturma Uzlaştırma Kurulu Asıl Üyeleri:

Huriye Nacar Savat, Hüseyin Kara, Emine Hayal Uçar, Erhan Kırca, Nihat Köksal.

Soruşturma Uzlaştırma Kurulu Yedek Üyeleri:

Alaeddin Uğur Tarhan, Güner Gürlü, Bilal İlhan, Atilla Günorta, Tülin Barutçular.

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri:

Macit Toz, İlhami Kurt, Pınar Gökçen, Sabri Tolga Gürer, Zozan Beştaş.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Hasan Savranoğlu, Halim Kiracı, Doğan Sancak, Mehmet Sinan Özkan, İrem Elyıldırım.