Mimarlar Odası'ndan tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'ya "dayanışma" ödülü

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası, tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'ya "dayanışma" ödülü verdi.

Sincan Cezaevi'nde 19 gündür tutuklu olarak bulunan Arı adına ödülü eşi Dila Arı ve BirGün muhabirleri Havva Gümüşkaya ile Mustafa Mert Bildircin aldı.

Ankara'da Mimarlar Odası 50. Olağan Genel Kurulu'nda düzenlenen ödül töreninde, tutuklu muhabirimiz Arı'nın mesajını eşi Dila Arı okudu. Cezaevinde olmasının tek nedeninin gazetecilik yapmak olduğunu vurgulayan Arı, buna karşın gazetecilik yapamaya devam edeceğini vurguladı.

İsmail Arı'nın mesajı şöyle:

"Beni suç uydurarak içi boş bir soruşturma dosyası ile cezaevine attılar. Burada olmamın tek nedeni gazetecilik yapmam. Gazetecilik yaparken sesi çıkmayanların sesi olmak için elimden ne geliyorsa yaptım. Yolsuzluk dosyalarını kamuoyuna anlattım. Cezaevinde olmamın tek nedeni de budur! Ben gazetecilik yapamaya devam edeceğim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle."

Yaptığı haberler ve ortaya çıkardığı gerçekler nedeniyle hedef alınan muhabirimiz İsmail Arı, 22 Mart Pazar gününden bu yana tutuklu olarak cezaevinde tutuluyor.