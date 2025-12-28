Mimarlığın cevherine bir bakış

Kültür Sanat Servisi

Galata Rum Okulu, yeni yılda konusu ve içeriği ile önemli bir sergiye hazırlanıyor.

17 Ocak-8 Şubat arasında gerçekleşecek, sergide Türkiye’de çağdaş sanatın örgütlenmesi, kurumsallaşması, müze ve mimarlık üzerine kapsamlı çalışmalar yapmış, sanat kuramcısı, yazar ve küratör olarak bilinen Ali Artun ve çağdaş Türk sanatında özgün disiplinler arası çalışmaları, heykel ve kavramsal eserleriyle tanınan Ahmet Yiğider, bir araya geliyor.

“TÖZ” sergisi, mimarlığın akılcılığın ötesindeki diline işaret eden bir alana vurgu yapıyor. Ali Artun, “TÖZ”ü bir mimarlık sergisi olarak tanımlıyor ve ekliyor: “Ama bu mimarlığın çevremizi kuşatan binaların mimarlığıyla ilgisi yok. TÖZ’ün mimarlığı, sanat eserleri."

Ahmet Yiğider düşüncesini, insanın varoluşla kurduğu ilişki üzerinden ifade ediyor: “İnsan yaratıcılığını, on binlerce yıl boyunca ve bugün hâlâ canlı tutan, bu arayışın kendisi."