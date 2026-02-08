Mimarlığın hayal gücüne dönüşü

Tuğçe ÇELİK

İstanbul’daki Galata Rum Okulu’nda izlenimcileri ağırlayan ‘TÖZ / Substance’ sergisi, mimarlığı yalnızca ölçü, işlev ve akıl üzerinden tanımlayan modern bakışı tartışmaya açıyor. Sanat tarihçisi ve mimar Ali Artun ile sanatçı Ahmet Yiğider’i ortak bir zeminde buluşturan sergi, mimarlığın kökenindeki şiirsel, sezgisel damarı görünür kılan heykel ve kavramsal işleri bir araya getiriyor. Seçki, mimarlığın kadim tahayyül alanıyla ilişkisini güncel üretimler üzerinden yeniden okumayı öneriyor.

“Mimarlık günümüzde işlevsel, akılcı, bilimsel. Oysa başlangıçta böyle değil. Mimarlığın tözü, cevheri akıl değil hayal gücüyle ilgili” diyen Artun ekliyor: “20. yüzyılda avangart mimarlık diyebileceğimiz hareketler mimarlığın rasyonelliğine karşı hareketler. Sergideki işler bu geleneğin, yani akılcılık ötesi mimarlığın örnekleri.”

Sergiye adını veren ‘töz’ün ‘bir şeyin özü, değişmeyen doğası’ olduğunu belirten Yiğider ise “Serginin adı bu arayışa işaret ediyor: Mimarlığın tözü nedir? İnsan neden binlerce yıldır semboller ve yapılar aracılığıyla varoluşu anlamlandırmaya çalışıyor? Töz, insanın kadim hafızasında taşıdığı yaratıcı köklerle de ilgili. Üretilmiş ya da hiç üretilmemiş, ama hayal edilmiş mimarlıklar. Töz, bu gizli kaynağa, cevhere doğru bir bakış” diyor.

Artun ve Yiğider ile sergiyi konuştuk.

Ali Artun - Ahmet Yiğider

Mimarlığın özünü hayal gücü ve mitolojiyle ilişkilendiriyorsunuz. Teknoloji ve işlev odaklı mimarlıkta hayal gücü alanı nasıl açılabilir?

Ali Artun: Mimarlığın başlangıçları, Göbeklitepe gibi, büyülü, gizemli, semai, ilahi bir olay. Bir o kadar sembolik. Sembolleri sayılar ve formlar. Yani aritmetik ve geometri. Dolayısıyla mimarlık bu sınırsız sembolik dili üzerinden okunan bir tür şiir, mitoloji. Matbaanın icadıyla artık okumanın kaynağı kitaplar. Bundan böyle sayılar ve formlar gizemini kaybediyor; bilimselleşiyor. Mimarlık ‘tasarım’a dönüşüyor. Hayal gücüyle bağını koparıyor; akılcılaşıyor, işlevselleşiyor. Günümüzde de yoğun olarak yapay zekânın denetimine giriyor.

Rasyonel ve işlevci mimarlığa karşı avangart yaklaşımların bugün etkisi var mı? Güncel örneklerini nerede görüyorsunuz?

A.A.: Modernizme karşı kültürel hareketlerin, felsefelerin geliştiği 1980’lerde, mimari rasyonalizmi reddeden güçlü bir ‘postmodern mimarlık’ hareketi başladı: Eisenmann, Gehry, Liebeskind, Tschumi… Bunlar mimarlığı yeniden şiirselleştirmek, metinselleştirmek peşindeydiler. Felsefede dil ve anlamla uğraşan Derrida gibi çağdaş filozoflardan etkilendiler, hatta onlarla işbirliği yaptılar. Bu mimarlar en ünlü eseri Bilbao Müzesi olan bir ‘postmodern’ mimarlık dalgası yarattılar. Ama bu mimarlık süratle piyasalaştı ve Guy Debord’un terimiyle ‘gösteri’leşti. Spectacle (gösteri) oldu. Sonrasında zaten mimarlıkta eleştiri namına bir şey kalmadı. Ama ‘şiirsel mimarlık’, Cooper Union gibi mimarlık okullarında ve yerleşik mimarlık disiplinine karşı çıkan mimarların ve düşünürlerin sanatında, ayrıca hayal gücünü kaybetmeyen herkesin zihninde sürüyor.

İzleyicinin sergiden nasıl bir düşünce ya da hisle çıkmasını istersiniz?

A.A.: Zamanımızı ve mekânımızı disipline sokan günümüz mimarlığını sorgulayarak ayrılmasını umut ederim.

Kadim hafıza ve mitolojiden beslendiğinizi söylüyorsunuz. Bu izleri heykellerinize nasıl yansıtıyorsunuz?

Ahmet Yiğider: Kadim hafıza ve mitoloji benim için doğrudan tarihsel referanslar ya da anlatılar değil; insanın varoluş karşısındaki en yalın hâline, düşünme ve yaratma refleksine işaret ediyor. Zamandan ve tarihten bağımsız bir insan hâlini düşünmeye çalışıyorum: doğayla, evrenle ve kendi varlığıyla baş başa kalan insanın düşünme ve biçim üretme sürecini.

İnsanlık tarihinin her döneminde, bu karşılaşmadan beslenen birtakım ortak kodlar ve birbirleriyle ilişkili estetik değerler ortaya çıkıyor. Farklı coğrafyalarda ve zamanlarda biçimlerin, sembollerin ve oranların benzer duygular uyandırması bana bunu düşündürüyor. Ben de heykel ve kavramsal işlerimde bu ortak hafızanın izlerini sürüyorum.

‘Hayal olarak kalmış’ ama arzulanan biçimlerden söz ediyorsunuz. Bu hayaller üretimde nasıl forma dönüşüyor?

A.Y.: Yaratıcılığın somutlaştığı her üretim, bir teknikle temas hâlinde ilerliyor. Malzeme, onunla kurduğumuz ilişki, ne kadar dönüştürebildiğimiz ve nerede sınırlandığımız bu sürecin somut, fiziksel zeminini oluşturuyor. Ancak benim için asıl belirleyici olan, tekniğin öncesinde beliren daha özsel bir alan: bir arzu, yönelme, henüz adı konmamış bir düşünce hâli.

‘Sanat düşüncesi’ dediğimiz şey de çoğu zaman burada ortaya çıkıyor. Hayal olarak kalan ama arzulanan biçimleri bu alanla ilişkilendiriyorum. Üretim süreci ilerledikçe teknik, bu hayali biçimlendiren bir araca dönüşüyor; onu görünür kılıyor, paylaşılabilir hâle getiriyor. İster sanat ister mimarlık olsun, bu sezgi ve arzu teknik sayesinde insanlığın ortak estetik ve yaratıcı hafızasına eklemlenerek ilerliyor.

İzleyicinin sergide nasıl bir duygu ya da düşünceyle karşılaşmasını istersiniz?

A.Y.: Sergideki formlar yalnızca estetik nesneler değil; insanlığın kadim hafızasında saklı yaratıcı izlere açılan işaretler gibi. İzleyicinin de bu izleri kendi iç dünyasında tamamlamasını, tözle karşılaşırken o gizemli ve zamansız alana yaklaşmasını diliyorum. Sergi, bu anlamda tek yönlü bir anlatıdan çok, ortak bir sezme ve düşünme hâli öneriyor.