Mimofest rüzgârı Adalar’da esti

Kültür Sanat Servisi

Adalar Belediyesi, Adalar Müzesi, Adalar Kent Konseyi ve Adalar’ın ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen Adalar Mimoza Festivali “Mimofest”, 4-9 Mart arasında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da gerçekleşti.

Adalar’ın doğa mirası mimozasını korumak, bilinçle geleceğe taşımak ve tahribata yol açan kesimlere karşı farkındalık yaratma amacı ile düzenlenen Mimofet’e, Adalılar kadar, İstanbullular ve turistler de ilgi gösterdi. Festivalde Ada sokaklarına tatlı bir heyecan hâkimdi. Mimoza turları, sergiler, uzmanların katıldığı sunumlar, çocuk ve yetişkin atölyeleri, aralarında dört adaya dağılmış sokak müzisyenlerinin de yer aldığı konserlerle dolu programlara yetişme telaşı vardı.

Adalar’ın çiçekçilik geçmişine saygı duruşu niteliğindeki festivale katılanlar, taptaze mimoza kokuları eşliğinde, uzmanlardan bilgiler alırken, mimoza ürünleri standındaki ürünleri inceleme, eşsiz hikâyeler dinleme, atölyelere katılma ve baharın gelişini benzersiz güzelliğiyle yaşama imkânı buldu. Turlar ve mimoza bahçeleri gezilerine Adalar Vakfı Başkanı Ali Erkut ile Vakıf Eski Başkanı Halim Bulutoğlu rehberlik yaptı. Geziler festival boyunca sürdü.

“MİMOZA” VE “KADIN” TEMASI

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne denk getirilen festivalde "mimoza" ve "kadın" teması ahenkle buluştu. Adalar Müzesi, Doç. Dr. Seda Yavuz’un “Kadın, Dayanışma, Direniş: Sanatta Mimoza Temsilleri” başlıklı sunuma ev sahipliği yaptı. Burgazada Gönüllü Evi’nin “Adalı Kadınlar Resim Sergisi” de kadın temalı etkinlikler arasında yer aldı. Üreticilerinin yüzde 90'ının kadın olduğu Mimofest atölyelerini ziyaret eden Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, festivale katkı sunan tüm kadınlara teşekkür ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

AKPOLAT: FESTİVALİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ

Adalar Mimoza Festivali “Mimofest”, 9 Mart Pazar akşamı Taş Mektep’in büyülü atmosferi içinde verilen konserlerle kapandı. Adalar Çocuk ve Gençlik Orkestrası ve Adalar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Adalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.