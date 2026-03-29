Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD ve İsrail’in Minab saldırısında hayatını kaybeden Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencileri için Tahran’da sembolik sınıf kuruldu. Sıralara çocukların fotoğrafları, duvarlara ise ABD'ye karşı direnişin simge isimlerinin afişleri asıldı.

Dünya
  • 29.03.2026 19:56
  • Giriş: 29.03.2026 19:56
  • Güncelleme: 29.03.2026 20:07
Kaynak: AA
Minab'da ABD-İsrail saldırısıyla yaşamını yitiren ilkokul öğrencileri için Tahran'da sembolik sınıf
Fotoğraf: AA

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde 28 Şubat’ta ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler başkent Tahran’daki Venek Meydanı’nda kurulan sınıfla anıldı.

Meydanda kurulan sembolik sınıfta sıralara Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu öğrencilerinin fotoğrafları yerleştirilirken tahtaya “Bugünün dersi: Vatan savunması” ifadesi yazıldı.

Düzenlenen etkinlikte, Kara Panter Partisi kurucusu Huey P. Newton ve Kara Panter Partisi'nin Illinois şubesinin başkanı ve ulusal başkan yardımcısı Fred Hampton gibi ABD tarafından öldürülen simge isimlerin de yer aldığı afişler asıldı.

BirGün'e Abone Ol