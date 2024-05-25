Mine Ataman’ın üçüncü kitabı "Birinci Açlık Savaşı" çıktı

HABER MERKEZİ

Dünya yok mu olacak, tarımın miadı doldu mu? Tarım yazarı Mine Ataman, üçüncü kitabında açlık savaşlarını tartışmaya açıyor.

Prospektüsüne uygun kullanmadığımız dünya yok olmak üzere. İklim felaketi ve küresel ısınmanın etkileri sofradaki bir lokma ekmeğe ulaşmamızı giderek zorlaştırıyor. İklim göçleri, savaşlar, çatışmalar dünyanın sonunu getirmek üzere.

Ataman “uygarlık sandalının batacağını” iddia ediyor. Gezegenin varoluşundan günümüze iklimin tarıma, tarımın uygarlığa etkileri üzerine yazılmış kitap, insan türünün ikiyüzlülüklerini ortaya koyarken, mücize için de aynı adresi gösteriyor.

“Muhteşem Yüzyıl Holosen” bitti diyen Ataman; “insan türünün geleceğini irdelerken “dünya yok mu olacak?, tarım bitti mi?, metaverse karın doyurur mu?”, “böcek fabrikalarından, iklim gettolarına” pek çok başlıkta açlık savaşlarının fitilini ateşliyor.

Elma Yayınevi etiketiyle çıkan kitap; son yıllarda çokça tartışılan “açlık, kıtlık, gıda savaşları, iklim felaketi, çok gezegenli yaşam, yok oluş” gibi konuları bazen eğlenceli bazen de sert bir üslupla işliyor.