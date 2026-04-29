Mine Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mine Kırıkkanat hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçlamasıyla re’sen soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29.04.2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda *_"Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"_* rumuzlu X hesabından "Veryansıntv.com @veryansintvcom" rumuzlu hesaptan yapılan "Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! ' 40 yılda iyi bir is yapmış'" yazılı paylaşımı _*"Kripto kılıç artığı."*_ yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, *Şüpheli "Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat"* rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kırıkkanat, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir paylaşıma yönelik "kripto kılıç artığı" ifadelerini kullanmıştı.

Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun soyisminden yola çıkarak benzetme yaptığını söylerek, "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" demişti.