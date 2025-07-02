Mine Nur Ala’yı katleden Emrah Ala’ya ağırlaştırılmış müebbet: İndirim uygulanmadı

Ankara'da Mine Nur Ala, boşanma aşamasında olduğu Emrah Ala tarafından 10 Aralık 2023’te katledildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Ala hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Davanın dün görülen üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Emrah Ala, Mine Nur Ala'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"SAVUNMALARI İNDİRİM ALMAK İÇİN"

Duruşmada ilk olarak söz alan Mine Nur Ala’nın avukatı Çisel Demirkan, “Olayın oluş şekli, tanık beyanlarını düşününce sanığın mevcut durumdan keyif aldığı ortada. Bu yüzden ‘eşe karşı canavarca hisle öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık her aşamada farklı ifadeler verdi. Bazen ‘eşim aldatıyordu’ bazen de ‘akıl sağlığım yerimde değil’ dedi. Sanığın bu savunmaları cezada indirim almak içindir” dedi.

Son sözü sorulan sanık Emrah Ala ise “Mine kendi isteği ile arabama bindi. Araba sürmeyi öğrettim. Yanında getirdiği bıçağı bir anda bana doğrulttu ve ‘hayatımda başka biri var, yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sen de erkek misin?​’ diyerek yüzüme tükürdü. Benim de o zaman psikolojim kötüydü. Gözüm döndü. Takdir mahkemenizin” diye konuştu.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Emrah Ala'ya, 'tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın mahkemedeki olumsuz tavır ve tutumları ile sabıka kaydı nedeniyle verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Kararın ardından duruşmayı takip eden Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adliye önünde Mine Nur Ala’nın ailesinin de katıldığı bir basın açıklaması yaptı.

“KADINLARIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Burada açıklama yapan avukat Çisel Demirkan, “Suçlusunuz çünkü Mine’yi koruyamadınız. Suçlusunuz çünkü Döne’yi koruyamadınız. Evet bugün ağırlaştırılmış müebbet aldık ama şunu da biliyoruz hiçbir karar Mine’yi, öldürülen kadınları geri getirmeyecek. Korumadıkları sürece, bu düzen değişmediği sürece kadınları katletmeye, öldürmeye devam edecekler. Biz burada olacağız. Bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Kadınların sesi, emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Sanık diğer sanıklarla aynı şeyi yaptı, pek çok iftira attı, akıl sağlığının yerinde olamadığını iddia etti. Bütün her şeyi çürüttük ve bugün orada ağırlaştırılmış müebbet aldık. Buruk bir sevincimiz var ama mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Eylül Başak Buluç da şunları kaydetti:

“Sanık kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve indirim uygulanmadı. Kolluk görevlerini yerine getirseydi, 6284 uygulansaydı, İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı belki de Mine Nur şu anda hayatta aramızda olabilirdi. Bugün İstanbul sözleşmesinden resmi olarak imzanın geri çekilişinin dördüncü yılı. Kadınların yaşamlarının güvencesi olan sözleşmeyi yürürlükten kaldırıyorsunuz, var olan 6284 sayılı kanunu uygulamıyorsunuz. Kadınları nasıl korumayı düşünüyorsunuz sayın yetkililer? Siz kadınları bir bir öldürüldükleri evlerin, ailelerin içine tıkarak koruyacağınızı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kadınları aile odaklı politikalarınız ile koruyamazsınız. Kendi hayatları hakkında karar almak isteyen kadınları, zarar görmekten, öldürülmekten korktukları ailelerin evlerin içine hapsedemezsiniz. Yasaları etkin uygulayarak, İstanbul sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyarak koruyabilirsiniz kadınları. Caydırıcı cezalar, gerçekten uygulanan uzaklaştırma kararları ve koruma kararlarıyla korunabilir kadınlar. Bizler bugün Mine Nur'un ailesinin yanında olduğumuz gibi diğer ailelerin kadınların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bugün çıkan kararın emsal olması için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.”