Mine Nur Ala’yı öldüren boşanma aşamasında olduğu erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ankara'da Mine Nur Ala'yı öldüren boşanma aşamasında olduğu Emrah Ala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ankara'da Mine Nur Ala, boşanma aşamasında olduğu Emrah Ala tarafından 10 Aralık 2023’te öldürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Ala hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Emrah Ala, Mine Nur Ala'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Kadın Direniş Komiteleri üyeleri de takip etti.

Duruşmada, celse arasında dosyaya giren adli tıp raporuna göre sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu bildirildi.

Ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Sanığın, Mine Nur Ala'yı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ifade eden savcı, olayda kullanılan bıçağın sanık tarafından getirildiği ve bu yüzden cinayetin planlanarak işlendiğini kaydetti ve sanık hakkında, "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Söz alan müdahil avukatı Çisel Demirkan, sanığın yargılama başladığında "haksız tahrik indirimi almak adına" maktulun kendisini aldattığını, daha sonra saldırdığını iddia ettiğini anlatarak, "Bunların hepsinin aksini kanıtladık. Mütalaa yönünde karar verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

SANIKTAN "BIÇAĞI MİNE NUR GETİRDİ" SAVUNMASI

Sanık Ala ise "Bıçağı Mine Nur getirdi. Mütalaayı kabul etmiyorum. Ailesinden özür dilerim. O zamanki psikolojim iyi değildi. Bana hakaret edip yüzüme tükürünce kendimden geçtim. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesini ve sanığın tutukluluğunun devamını kararlaştırarak, davayı 1 Temmuz'a erteledi.

"MİNE NUR DEFALARCA KORUNMAK İSTEDİĞİNİ, ÖLDÜRME TEHDİDİ ALDIĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması düzenlendi. Avukat Demirkan, şunları söyledi:

“Adli Tıp’tan rapor geldi. Sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu, yaptığı eylemin sonuçlarının farkında olduğu kanıtlanmış oldu. Bugün savcılık mütalaa verdi, tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeden ceza istedi. Tabii ki bu Mine Nur’u geri getiremeyecek. Suçlular, çünkü Mine Nur’u koruyamadılar ve yine korumamaya devam edecekler. Biz susmayacağız ve suçlarını ifşalamaya devam edeceğiz. Mine Nur defalarca korunmak istediğini, öldürme tehdidi aldığını, zor şartlar altında hayatını devam ettirmeye çalıştığını söyledi. Defalarca karakola başvurdu, geri gönderildi. Bugün koruyamadığınız Mine Nur için buradaydık. Buradan açıkça söylüyoruz, suçlusunuz. Mine Nur için sanık en ağız ceza alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Koruyamadığınız, göz yumduğunuz her cinayetten suçlusunuz."

"BU DAVA KADININ ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK DAVASI"

CHP Trabzon Milletvekili Suiçmez de şunları kaydetti: “Bugün Mine Nur’a adalet için burada görünüyorsak da aslında katledilen ve yaşayan tüm kadınlar için adalet talep etmek için buradayız. Mütalaada savcı eşe karşı kasten öldürmek suçundan ceza istedi. Gönül isterdi ki bunun yanında canavarca histen de cezalandırılsın. 1 Temmuz’da mahkeme karar verecek. Karar bütün kadınlar için verilecek. O yüzden mahkemeden caydırıcılığa neden olacak bir ceza istiyoruz. Bu dava hepimizin davası, kadının özgürlük ve eşitlik davası.”