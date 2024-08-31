Minel Nefin Özen, Eczacıbaşı’na transfer oldu

Kayseri’de 2. Lig ve alt yaş gruplarında faaliyet gösteren Kayseri Voleybol Kulübü alt yapısından yetişen 2009 doğumlu 1.86 boyundaki Minel Nefin Özen, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden biri olan Eczacıbaşı Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Kendi yaş grubunda Türkiye’nin gelecek vadeden sporcularından olan ve birçok kez milli takım kampına davet edilen genç sporcu Minel Nefin Özen, Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün teklifini kabul etti.

Türk Voleyboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceklerini belirten Kayseri Voleybol Kulübü Antrenörü Seher Şahin; "Uzun yıllardır Türkiye’nin en güzide kulüplerine, 1’inci ve 2’nci Lig takımlarına onlarca sporcu kazandırmış olan kulübümüz. Türk voleyboluna iyi voleybolcular kazandırmaya devam edecek. Alt yapımızdan yetişen ve Eczacıbaşı’na transfer olan Minel Nefin gibi yeni yetenekleri Türk voleyboluna kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.