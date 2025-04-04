Minguzzi ailesi Erdoğan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut ile Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da katıldı.

Erdoğan, Minguzzi ailesinin ziyaretine ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı.

"HUKUKİ SÜRECİ ELE ALDIK"

Erdoğan, paylaşımında, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi’nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik.



Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet’in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık.… pic.twitter.com/wE97h5VrPO — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 3, 2025

Erdoğan, "Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, alışveriş yapmak için 24 Ocak’ta gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda, sözlü sataşma sonucunda bıçaklı saldırıya uğramıştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi için 10 Şubat'ta Ataköy 5. Kısım Camisi’nde cenaze töreni düzenlenere, Osmaniye Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

Minguzzi için ertesi gün de Beyoğlu’nda St. Antuan Kilisesi’nde anma töreni düzenlenmişti.