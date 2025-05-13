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Minguzzi ailesine tehdit davası: İddianame hazırlandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırlandı.

Güncel
  • 13.05.2025 13:25
  • Giriş: 13.05.2025 13:25
  • Güncelleme: 13.05.2025 13:28
Kaynak: İHA
Minguzzi ailesine tehdit davası: İddianame hazırlandı
Fotoğraf: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun ‘birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından cezalandırılmaları istendi.

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