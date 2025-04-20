Minguzzi ailesini konuk edeceğini açıklayan Candaş Tolga Işık: "Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar"

Televizyon programcısı Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Az Önce Konuştum adlı programında bu hafta, 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini konuk edeceğini duyurdu.

Ancak programın yayınlanmaması için kendisine tehditler geldiğini açıkladı.

Işık, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor. Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü olan bu dosyaya asayiş şube niye bakıyor? Bir şehirden tüm Türkiye'ye suç işletiyorlar, tehditler savuruyorlar daha organize bir suç olabilir mi?"

Programı yapmamam için beni tehdit ediyorlar. Vız gelir tırıs gider. 18'den küçük çocukları kriminalize edip sonra da suç makinasına çeviren bu çete, Minguzzi davasıyla ilgilenen kim varsa el çektirmeye çalışıyor. Anne, baba ve teyzeye koruma verildi. Düpedüz organize suç örgütü… https://t.co/Ib62015fhy — Candaş Tolga Işık (@ctisik) April 20, 2025

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

Daha sonra Minguzzi'nin mezarına saldırı gerçekleşmişti.