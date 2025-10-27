Minguzzi ailesini tehdit eden sanık hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden kişi hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin cep telefonuna 2025 nisan ayında tehdit içerikli mesajlar gönderilmesiyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ahmet Minguizzi'nin ölümünün ardından tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen bir kişi hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede sanık Furkan A'nın 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak', 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Furkan Ay önümüzde günlerde hakim karşısına çıkacak.