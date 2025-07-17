Minguzzi cinayeti davası 2 Ekim'e ertelendi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava sürüyor.

Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Bugünkü duruşmada dinlenmesi beklenen 7 tanığın duruşmaya gelmediği öğrenildi. Bu tanıkların bir sonraki duruşmada zorla getirilmelerine karar verildi.

İki sanığın tutukluluğunun devamına ve bir sonraki duruşmanın 2 Ekim'e ertelenmesine karar verildi.

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