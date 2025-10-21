Minguzzi cinayeti davası: Kararın beklendiği duruşma başladı

HABER MERKEZİ

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı.

Cinayete ilişkin 6. duruşma, bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

Sanıklara ilişkin kararın beklendiği duruşma, saat 11.00 sıralarında başladı.

MİNGUZZİ CİNAYETİ

Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.