Minguzzi cinayeti davasında karar açıklandı: İki sanığa 24'er yıl hapis cezası

HABER MERKEZİ

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne ilişkin yargılanan tutuklu 4 sanık hakkında karar çıktı.

Cinayete ilişkin 6. duruşma, bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Karar duruşmasının görüldüğü davada, tutuklu sanıklardan Berkay B. ve Umutcan B. üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası aldı.

Ayberk D. ve Kerim Ö. hakkında ise beraat ve tahliye kararı verildi. Savcılık kararı İstinaf'a taşıyacağını açıkladı.

AİLEDEN VE AVUKATTAN KARARA TEPKİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararın okunmasının ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve bazı yakınları fenalaştı.

Daha sonra adliye önünde basın açıklaması yapan anne Minguzzi, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum" dedi.

Baba Andrea Minguzzi ise 2 sanığın serbest bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu kararın hakaret olduğunu belirtti.

Adalete inanmak istediğini belirten Andrea Minguzzi, Ahmet için geç olduğunu fakat bütün çocuklar için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ailenin avukatı Ersan Barkın ise yargılanan 4 kişiden 2'sinin 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, 2'si hakkında ise "eylemin içerisinde olmalarına rağmen delil yetersizliği nedeniyle" beraat ve tahliye kararı verildiğini anımsattı.

İstinaf incelemesinde bu kararın mutlaka kaldırılacağını düşündüklerini kaydeden Barkın, şöyle konuştu:

"100 yılı aşkın var olan yargılama geleneğine, içtihat birliğine, bu içtihatlarda ortaya konan iştirakin hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu haliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hepimizin evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkin bir emsal karardı. Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil."

MİNGUZZİ CİNAYETİ

Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

15 yaşında oldukları öğrenilen Berkay B. ve Umutcan B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar Ayberk D. ve Kerim Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlanmıştı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Umutcan B. ve Berkay B'nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', Ayberk D. ve AbdulKerim Ö'nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.