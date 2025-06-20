Minguzzi cinayeti davasında reddi hakim talebi: Duruşmaya ara verildi
İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında üçüncü duruşma bugün görülüyor. Reddi hakim talebinde bulunuldu, ardından duruşmaya ara verildi.
İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi''nin (15) ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu.
REDDİ HAKİM TALEBİ
Duruşma salonunda CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve AKP İstanbul Milletvekili Tuba Durgut katıldı. Aileye destek için gelen vatandaşlar 'sokaklarda katil istemiyoruz' sloganları attı.
Avukat Rezan Epözdemir reddi heyet talebinde bulunurken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.
NE OLMUŞTU?
Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğluydu.
24 Ocak 2025 günü Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından beş yerinden bıçaklandı. Olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekmelerle saldırdı.
Ağır yaralanan Mattia, hastanede 14 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.
Soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet failleri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada suça sürüklenen çocuklar U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılıyor.
B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.
İddianamede, U.B'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.
Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.
İddianamede, U.B'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.