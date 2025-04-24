Minguzzi cinayeti davasında yargılanan saldırganlar hakkında yeni gelişme

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında yargılanan sanıkların daha önce karıştıkları olaylara takipsizlik kararı verildi.

Kadıköy'de 24 Ocak'ta saat 08.25 sıralarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçakla öldüren sanıklar B.B ve U.B'nin yargılama sürecinden önce de başka olaylara karıştığı tespit edildi.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B, olaydan 1 ay önce Kadıköy'de 6 Aralık'ta polis aramasında üstünde satırla yakalandı. B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savunmasında ise, "Babam pide ustası pideleri doğramak için satır istedi. Satırı pazardan aldım" dedi.

SATIR İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında satır üzerinde kriminal incelemede, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' kapsamında olmadığına dair rapor düzenlendi. Bu raporun ardından savcılık, suç unsuru bulunmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Olay yerinde Minguzz'ye tekme atan U.B'nin aralarında bulunduğu gruptan E.K.S'nin 5 Mayıs 2024'te otobüste karşılaştığı mağdur ile konuşmak istediğini söyleyerek Çekmeköy'de bir parka götürdü. Bıçak çekip darbettikten sonra zorla elini öptürdüğü görüntüleri sosyal medyada yayınladılar. Mağdur çocuğun şikayetinin ardından başlatılan soruşturmada, üzerlerine atılı 'silahla tehdit' suçunu işlediklerine dair yeterli delil olmadığı kaydedilerek takipsizlik kararı verildi.