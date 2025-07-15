Minguzzi cinayetinde soruşturma tamamlandı

Haber Merkezi

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davada iki kişi hakkında daha iddianame hazırlandı. 15 yaşındaki Minguzzi’nin katledilmesi anında ilk iki sanığın yanında oldukları belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamayla birleştirilmesini talep etti.

Dosyaların büyük olasılıkla birleştirileceğini belirten Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Avukat Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuvvetle muhtemel, dosya İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilecek, perşembe günü gerçekleşecek 4. celsede 4 sanık hakkında yargılamaya devam olunacaktır. Bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için bütün tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.