Minguzzi cinayetinde yeni gelişme: Soruşturma organize suç örgütü kapsamına alındı

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

T24'ün haberine göre; Mattia Ahmet Minguzzi soruşturması organize suç örgütü kapsamına alındı.

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda alışveriş yaparken, B.B. ile tartışmış; tartışma sonucunda B.B., Ahmet Minguzzi’yi beş yerinden bıçaklamıştı.

O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde yatan çocuğu tekmelemişti. 14 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Mattia Ahmet Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili “çocuğu kasten öldürmek” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

10 Nisan'da Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, davanın ikinci duruşması, 8 Mayıs gününe ertelenmişti.

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NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.