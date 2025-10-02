Minguzzi davasında 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada 5'inci duruşma bugün görülecek.

Minguzzi'nin katil zanlısı 4 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Duruşmada aynı zamanda Minguzzi'nin hayatını kaybettiği semt pazarının esnafının dinlenmesi bekleniyor.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda, iki şüphelinin daha olaya karıştığı tespit edilmiş ve bu iki kişi "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

17 Temmuz'daki dördüncü duruşmada, mahkeme ara karar vermiş ve duruşma 2 Ekim'e ertelenmişti.

EPÖZDEMİR TUTUKLANDI

Öte yandan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir'in yerine Sedat Peker'in ve Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, dosyayı üstlenmişti. Barkın da bugün ilk kez bu dava kapsamında duruşma salonunda olacak.

MİNGUZZİ CİNAYETİ

İstanbul'da Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.