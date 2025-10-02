Minguzzi davasında 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk halleri devam edecek

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin, Kadıköy'deki tarihi salı pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin davada 5'inci duruşma görüldü.

Birleşen dosya kapsamında 4 sanık bugün ilk kez birlikte yargılandı. Mahkeme dört sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, annesi Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve ailenin avukatı katıldı.

DAVADA ENGELLİ RAPORU GERGİNLİĞİ YAŞANDI

Davaya yeni eklenen sanıklardan birinin avukatının, müvekkilinin ilkokul döneminde aldığı engelli raporunu mahkemeye sunması tepkilere neden oldu.

Raporun, dikkat dağınıklığı ve konuşmada güçlük gibi ayrıntılar içerdiği bildirildi.

Duruşmada daha sonra sanıkların çapraz sorgusuna geçildi. Sonrasında ise tanıkların ifadeleri alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

PAZAR ESNAFI DİNLENDİ

Mahkeme, 17 Temmuz'daki bir önceki celsede verdiği ara kararla duruşmayı ertelemiş ve olay yerindeki semt pazarı esnafının tanık olarak dinlenmesine hükmetmişti. Bugünkü duruşmada Minguzzi'nin hayatını kaybettiği semt pazarının esnafı dinlendi.

Yargılamanın devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda, iki şüphelinin daha olaya karıştığı tespit edilmiş ve bu iki kişi "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma 21 Ekim'e ertelendi. 21 Ekim’de yapılacak duruşmada, dava dosyasındaki gelişmelerin yeniden ele alınması ve sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

EPÖZDEMİR TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Epözdemir'in yerine Sedat Peker'in ve Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, dosyayı üstlenmişti. Barkın da bugün ilk kez bu dava kapsamında duruşma salonunda olacak.

MİNGUZZİ CİNAYETİ

İstanbul'da Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.