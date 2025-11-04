Minguzzi davasında gerekçeli karar: "Yeterli delil elde edilemedi"

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı.

Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulanmadan 24 yıl hapis cezası verilen Berkay B. ve Umutcan B. ile beraat verilen Ayberk D. ve Kerim Ö. hakkındaki kararını gerekçelendirdi.

Kararda beraat eden iki kişinin cinayet suçundan cezalandırılan diğer iki suça sürüklenen çocuk ile arkadaş olduklarının ve olay günü pazar yerine yakın zaman dilimlerinde birlikte gittiklerinin tespit edildiği belirtildi.

"DELİL ELDE EDİLEMEDİ"

Sanıkların pazar yerinde birlikte dolaştıkları ve olaydan kısa süre sonra metrobüs durağında birlikte görüntülendikleri aktarıldı. Ancak dijital materyaller, HTS kayıtları, kamera görüntüleri, tanık beyanları ve savunmaların bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu “öldürme eyleminde aktif bir rolleri olduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği” kanaatine varıldığı kaydedildi.

Mahkeme Ayberk D. ve Kerim Ö.'nün Türk Ceza Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek “suç işlemeye teşvik”, “araç sağlama”, “icrayı kolaylaştırma” veya “suç sonrası yardımda bulunma” gibi fiilleri işlediklerine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirtti.

Bu nedenle cezalandırılmalarına yer olmadığına hükmeden mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-e maddesi uyarınca her iki sanığın da ayrı ayrı beraatına karar verdi.