Minguzzi davasında karar bekleniyor

İstanbul Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında, bugün tutuklu 4 sanık hakkında kararın çıkması bekleniyor. Davanın 6’ncı duruşması bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davanın 5’inci duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapse çarptırılmasını istedi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği anımsatılmıştı. Minguzzi’nin burada dolaştığı sırada 15 yaşındaki U.B. ve B.B. ile karşılaştığı, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılmıştı.