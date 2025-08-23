Minguzzi davasını, Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın üstlenecek

Rezan Epözdemir'in tutuklanması üzerine Mattia Ahmet Minguzzi davasında Minguzzi ailesinin yeni avukatı, Sedat Peker'in ve Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın oldu.

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini, avukat Rezan Epözdemir savunuyordu. Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet", "FETÖ/PDY'ye yardım", "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Ersan Barkın'la fotoğrafını paylaşan Yasemin Minguzzi, "Oğlumuz Mattia Ahmet'in İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davasında ailemizi Av. Ersan Barkın temsil edecek. İlk günden bu güne yanımızda olan Ersan Barkın beye bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda suç örgütü lideri Sedat Peker ve 2002'de suikast sonucu öldürülen akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun ailesinin avukatı olarak da bilinen Ersan Barkın ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Güzeller güzeli evladımız Mattia Ahmet’in nezdinde geleceğimizin mücadelesini veren Minguzzi ailesine şükranla…" ifadelerine yer verdi.

MİNGUZZİ CİNAYETİ

İstanbul'da Kadıköy, Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada bıçaklanmıştı.

Ağır yaralanan Minguzzi 17 gün sonra hastanede yaşamını yitirirken, Minguzzi'yi bıçakladığı belirlenen B.B. (15) ile yere düştükten sonra tekmelediği tespit edilen U.B. (15) tutuklanmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu 2 şüpheli hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.