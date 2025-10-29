“Minguzzi” ismi ticari marka olarak tescil ettirilmiş: Ailenin itirazı değerlendiriliyor

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından "Minguzzi" adının 11 Nisan 2025'te ticari marka olarak tescil ettirildiği ortaya çıktı.

Patent sorgulama sayfasında yer alan bilgilerde, "Minguzzi" markasının deri ürünleri, giyim eşyaları ve ticaret hizmetleri kapsamında tescil edildiği görüldü.

Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarına göre, "Minguzzi" adının 11 Nisan 2025'te bir kişi tarafından aileden izin alınmadan ticari marka olarak tescil ettirildiği ortaya çıktı.

Yine patent sorgulama sayfasında yer alan bilgilere göre, "Minguzzi" markası; deri ürünleri, giyim eşyaları ve ticaret hizmetleri kapsamında tescil edildi.

Bu süreçte aile tarafından geçen ay itiraz yapıldığı ve bunun değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan "Minguzzi" adı altında ürün satışı, restoran açma ve film yapımı hazırlıkları bulunduğu da ileri sürüldü.