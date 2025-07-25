Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişi gözaltına alındı

İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden çocuk gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

H.Y.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

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Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, 22 Temmuz'da kendisine tehdit mesajları geldiğini duyurdu. Anne Minguzzi , "Ölüm tehditleri de alıyorum. Benim zaten canımdan can gitmiş" ifadelerini kullanmıştı.