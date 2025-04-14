Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı

Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi’nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili soruşturmada 67 yaşındaki D.A adlı şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.