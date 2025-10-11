Miniakulüp çocuklar için etkinlikler düzenledi

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı Miniatürk, bu ay çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı sunuyor. Ay boyunca her hafta sonu düzenlenecek atölyeler, gösteriler ve konserler, küçük ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatacak.

Miniakulüp kapsamında çocuklar; teraryumdan kolaj atölyesine, maske yapımından kukla tasarımına kadar pek çok yaratıcı çalışmaya katılabilecek.

Kültürel mirasın izlerini taşıyan özel atölyelerde minikler, İstanbul’un Kurtuluşu’nu kendi çizimleriyle keşfederken; robot tasarımı, mikroskop deneyleri ve planetaryum çadırı gibi bilim temalı etkinliklerle de bilim dünyasına keyifli bir yolculuk yapacak. Etkinlikler ücretsiz. Katılım için müze bileti ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt gerekiyor.