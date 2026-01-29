Minibüs ağaca çarptı: 7 yaralı
Kaynak: DHA
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da yolcu minibüsünün refüjdeki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Hilvan-Şanlıurfa kara yolunda meydana geldi. Şanlıurfa ile Hilvan arasında yolcu taşımacılığı yapan 63 RD 496 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri minibüsteki 7 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
