Minibüs devrildi, yabancı uyruklu sürücü yaralandı



Kaza, saat 15.30 sıralarında Akseki’nin Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Sylviana S. (43) idaresindeki CL-588-KW karavan minibüs, havanın yağışlı, zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.