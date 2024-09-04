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Minibüs domates yüklü traktöre çarptı: 10 yaralı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir minibüsün domates yüklü traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Güncel
  • 04.09.2024 00:35
  • Giriş: 04.09.2024 00:35
  • Güncelleme: 04.09.2024 00:45
Kaynak: İHA
Minibüs domates yüklü traktöre çarptı: 10 yaralı
İHA

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde minibüs domates yüklü traktöre çaptı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Afşin ilçesine bağlı Afşinbey Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kullandığı minibüs ile domates yü yerine çok sayıda ambulans gönderildi. Sağlık ekipleri yaralanan 10 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. 
Olayla ilgili polisin tahkikatı devam ediyor.

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