Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile çarpışan kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Paşaören Sokak’ta seyreden sürücü Yusuf Ç. (30) yönetimindeki kamyonet, Hicran Sokak’tan çıkan sürücü İsmail D. (21) idaresindeki minibüse yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüs askıda kaldı. Kaza sonucu sürücüler ile minibüsteki yolcu Faruk Ç. (32) yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ile itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ile yolcu ekiplerce kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.