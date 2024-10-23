Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 13:25
  • Giriş: 23.10.2024 13:25
  • Güncelleme: 23.10.2024 13:25
Kaynak: İHA
Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Karaman’da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki minibüs ile M.K. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.K. ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol