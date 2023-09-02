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Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2023 16:39
  • Giriş: 02.09.2023 16:39
  • Güncelleme: 02.09.2023 16:40
Kaynak: İHA
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Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Batman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Olay Batman kent merkezine bağlı Cudi Mahallesinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen minibüs ve motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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