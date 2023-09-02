Minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA
Batman’da minibüs ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Olay Batman kent merkezine bağlı Cudi Mahallesinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen minibüs ve motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve araç içinde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.