Minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobilin tekeri yerinden fırladı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hamidiye sokak üzerinde seyir halinde olan İ. Ş. idaresindeki 81 AAR 200 plakalı Mercedes marka minibüs, Plevne sokaktan Emiral sokak istikametine seyir halinde olan D. K. idaresindeki 34 LAZ 80 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilin tekeri yerinden sökülürken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü D. K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü ile birlikte B. K., G. K. ve S. K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.