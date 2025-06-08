Minibüs park halindeki otomobillere çarptı: 3 yaralı

Gümüşhane’de park halindeki otomobillere çarpan minibüs yan yattı, 3 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Gümüşhane’nin Hasanbey Mahallesi Hasan Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit K. idaresindeki 01 EB 155 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 29 AAR 495 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde park halinde bulunan 29 DB 566 plakalı başka bir araca çarptı.

Zincirleme kazanın ardından minibüs yan yatarak durabildi. Kazada minibüs sürücüsü Yiğit K. ile minibüste bulunan Mert Ş. ve Ensar U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.