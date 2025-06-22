Minibüs şoförlerinden akaryakıt zamlarına tepki: “Gidişat iyi değil, kontak kapatmak zorundayız”

Minibüs şoförleri akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

Kendi aracını tamir eden bir dolmuş esnafı, "Tamirciye verecek para bulamadığımız için artık kendimiz yapıyoruz" diye sitem ederken bir başka esnaf ise, "30 liraya yolcu taşıyoruz, 55 liraya mazot alıyoruz. Gidişatımız hiç iyi değil. Gerekirse kontak kapatacağız" dedi.

Mazot ve benzine peş peşe gelen zamlar, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Özellikle büyükşehirlerde mazotun litre fiyatı 50 lirayı aşarak araç sahiplerini zora soktu. Kendi aracını tamir eden bir dolmuş esnafı, “Tamirciye verecek para bulamadığımız için artık kendimiz yapıyoruz. Tamirciye verecek para bulamıyoruz. Onun için kendimiz tamir ediyoruz. Zamlara çok iyi şeyler söylüyorum. Ne diyeyim... Hal belli, zaman belli, iş belli. Denecek bir şey var mı? Günlük zam,, günlük zam iyi bir şey mi? Bence hiç iyi bir şey değil” diyerek dert yandı.

“MİNİBÜSÇÜ CAMİASI GERÇEKTEN PERİŞAN DURUMDA”

Akaryakıt zamlarından minibüsçü ve dolmuşçu esnafının etkilendiğini belirten bir başka dolmuş esnafı ise, “Durumumuz iyi değil. Sanayi masrafları zaten minibüsçü esnafını yoruyor. Zaten kazanamıyoruz. Akşama kadar yevmiye usulü çalışıyoruz o da zaten evi zor geçindiriyor. Çorbamız kaynıyor diyebiliriz anca o kadar. Ekstra bir şey yapamıyoruz, sosyal faaliyetimiz hiç yok. Minibüsçü camiası gerçekten perişan durumda” dedi.

Akaryakıt zamlarına artık alıştığını söyleyen bir başka minibüsçü esnafı ise, “Alıştık zaten. Her zaman olan şeyler. İnsanoğlu her şeye alışıyor, Türk milleti zaten çok antrenmanlı bu konuda. Alıştık gidiyoruz, devam. Sıkıntı büyük de sıkıntı yok diyelim...” diye konuştu.

“GEREKİRSE KONTAK KAPATACAĞIZ”

Kazandıkları parayı mazota verdiklerini belirten bir başka nimibüsçü esnafı ise, “Akaryakıta herhalde 3 günde 7-8 lira zam geldi. Kazandığımızı hep mazota veriyoruz artık. Bugün lastikçiye gittim iki sibop değiştirdim 800 lira para verdim. Hayretler içindeyiz. Kazandığımızı mazota veriyoruz, sanayiye veriyoruz. 30 liraya yolcu taşıyoruz, 55 liraya mazot alıyoruz. Gidişatımız hiç iyi değil. Yarın akaryakıt fiyatları 60-70 lira olursa hiç yolcu taşıyamayız. Herkes çekecek arabasını oturacak” derken “Kontak kapatmayı düşünüyor musunuz” sorusuna ise, “Gerekirse yapacağız. Başka yolu yok yani. 55 liraya mazot alınıp da 30 liraya yolcu taşınır mı? Sanayi de böyle olmuş durumda. Böyle devam edeceğiz, başka yolu yok” ifadelerini kullandı.

“AKARYAKITA ZAM GELDİYSE NORMAL GELİR”

Akaryakıta gelen zamların nedeni olarak savaş durumunu işaret eden bir minibüsçü esnafı ise, “Akaryakıta zam geldiyse normal gelir. Yapacak bir şey yok. Şu anki durumda ortalığın karşıklığında zam geldiyse herhalde zamanı gelince çözüm bulurlar diye düşünüyorum” dedi.