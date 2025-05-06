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Minibüs şoförü, direksiyonda kitap okurken görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 13:01
  • Giriş: 06.05.2025 13:01
  • Güncelleme: 06.05.2025 13:01
Kaynak: DHA
Minibüs şoförü, direksiyonda kitap okurken görüntülendi

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de seyir sırasında kitap okuyan minibüs şoförü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Artuklu ilçesinde şehir içi yolcu minibüsü şoförü, seyir sırasında direksiyonun üzerine bıraktığı ders kitabını okudu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlatan Mardin Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şoförün işine son verdi. (DHA)

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