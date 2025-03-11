Minibüs TIR'a arkadan çarptı; kuzenlerden 1'i öldü, diğeri yaralandı

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'de minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada Özgür Ali Gündoğdu (40) öldü, kuzeni Fazıl Gündoğdu yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Nevşehir-Aksaray çevre yolunda meydana geldi. Özgür Ali Gündoğdu idaresindeki 34 GEV 992 plakalı minibüs, Galip A. idaresindeki 45 AKK 886 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, Gündoğdu ile yanındaki Fazıl Gündoğdu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özgür Ali Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kuzeni Fazıl Gündoğdu'nun sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası TIR şoförü Galip A. gözaltına alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI