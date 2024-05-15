Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde dönel kavşakta minibüs ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mudurnu ilçesi girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mudurnu istikametinde seyreden Ayhan E. idaresindeki 14 LE 893 plakalı minibüs, Taşkesti istikametine giden Kadir Y. yönetimindeki 14 LB 335 plakalı otomobil çarpıştı.
Meydana gelen kazada Kadir Y. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.