Minibüse çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Eskişehir’de servis minibüsüne yandan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kolej Sokak’tan çıkan Halil Ç. idaresindeki 26 S 1267 plakalı servis minibüsüne, İsmet İnönü-2 Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Burak Can T. (18) idaresindeki 26 AIT 935 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Burak Can T. ve arkasında yolcu olarak bulunan Muhammet Can S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.