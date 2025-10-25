Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa Kula'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Yılmaz hayatını kaybetti.

Güncel
  • 25.10.2025 23:50
  • Giriş: 25.10.2025 23:50
  • Güncelleme: 25.10.2025 23:58
Kaynak: DHA
Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: DHA

Manisa'nın Kula ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Yılmaz (50), hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerinde Körez Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşaktan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Yılmaz'ın kullandığı plakasız motosiklet, Uşak istikametine seyir halindeki M.F.K. (27) yönetimindeki 45 ALV 324 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kontrolünde yapılan incelemede İbrahim Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü M.F.K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Çankırı’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı
Fethiyede yamaç paraşütleri havada çarpıştı: 3 yaralı
Karşı yöne geçen otomobil, iki araçla çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
BirGün'e Abone Ol