Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde, minibüsle kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Okan Ceylan (42), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Mengen ilçesi Kıyaslar köyünde meydana geldi. Adem Yılmaz idaresindeki minibüs ile karşı yönden gelen Okan Ceylan idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Minibüs sürücüsünün ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Okan Ceylan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ceylan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.